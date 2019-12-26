США не удается реализовать свой сценарий в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа - Лавров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Вашингтона переформатировать под свои геополитические интересы Венесуэлу, Кубу и Никарагуа не увенчались успехом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам года.

Министр отметил, что на фоне непростой ситуации в Латиноамериканском регионе "глубокое беспокойство вызывают попытки США переформатировать его под свои геополитические интересы - в русле теории "управляемого хаоса". "Но произошло то, на что, как представляется, в США не рассчитывали: намеченные планы стали буксовать. Регион оказался сложнее и многообразнее упрощенческих расчетов Вашингтона. Например, несмотря на жесткое санкционное удушение и методы "цветных революций", не удается реализовать блицкриг в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа", - подчеркнул он.