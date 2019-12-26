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РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха и выводит из его юрисдикции русские приходы в Африке

17:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II в связи с признанием им Православной церкви Украины, за которой РПЦ не признает канонического статуса. Об этом в четверг написал в своем телеграм-канале председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Сегодняшнее постановление Синода: <...> подтвердить невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола", - написал он.

Приходы Русской православной церкви (РПЦ) в Африке выведены решением Священного синода РПЦ из подчинения Александрийского патриархата и наделены ставропигиальным статусом (подчинены непосредственно Патриарху Московскому и всея Руси). Также сообщил Владимир Легойда.

"Сегодняшнее постановление Синода: <…> вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы Русской православной церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус", - написал он.

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