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Американка получила на Рождество 37 кг подарков от Билла Гейтса

17:12 26.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Билл Гейтс отправил американке на Рождество 37 кг подарков. Основатель компании Microsoft участвовал в игре «Тайный Санта», организованной порталом Reddit.

Бизнесмену выпало поздравить 33-летнюю жительницу штата Мичиган — Шелби. Миллиардер отправил женщине 41 подарок. Гейтс специально изучил, чем она увлекается, её любимые книги, фильмы и сериалы.

В итоге американка получила конструкторы Lego из тематической серии про Гарри Поттера и «Звёздных войн», несколько упаковок печенья, мятные шоколадки, подарки для кота, книги, а также множество сувениров на тему «Твин Пикса», в том числе копии сценариев сериала.  Говорит Москва

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