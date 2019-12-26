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Трамп назвал импичмент аферой "праздных демократов"

18:30 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начатая демократами процедура импичмента серьезно затруднила президенту США Дональду Трампу возможность работать с иностранными лидерами. Об этом глава вашингтонской администрации написал в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Несмотря на весь огромный успех, который имела наша страна за последние три года, значительно усложняет ведение дел с иностранными лидерами (и другими) тот факт, что мне приходится постоянно защищаться от праздных демократов и их аферы с импичментом. Плохо для США!" - написал Трамп.

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