Трамп назвал импичмент аферой "праздных демократов"

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начатая демократами процедура импичмента серьезно затруднила президенту США Дональду Трампу возможность работать с иностранными лидерами. Об этом глава вашингтонской администрации написал в четверг на своей странице в "Твиттере".

"Несмотря на весь огромный успех, который имела наша страна за последние три года, значительно усложняет ведение дел с иностранными лидерами (и другими) тот факт, что мне приходится постоянно защищаться от праздных демократов и их аферы с импичментом. Плохо для США!" - написал Трамп.