Информаторы WADA, бежавшие из России, скрываются в США и ждут убежища - СМИ
19:50 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
нформаторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия и Виталий Степановы, бывшие главными действующими лицами в фильме немецкого телеканала ARD о нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и их тренерами, с 2015 года проживают в США, но не получили до сих пор вид на жительство и скрывают место своего проживания. Об этом сообщила в четверг газета New York Times ("Нью-Йорк таймс"), отметившая, что эта пара покинула Россию в 2014 году, за два дня до премьеры немецкого фильма.
"Поскольку обещания работы так и не материализовались, Степановы перебрались в США в 2015 году и на следующий год обратились с просьбой о предоставлении убежища с тем, чтобы остаться в этой стране, - пишет газета. - Однако это обращение все еще рассматривается. На данный момент, после по крайней мере шести переездов с тех пор, как они покинули Россию, они существуют в некоем состоянии неопределенности как лица без гражданства, по словам двух лиц, знакомых с ситуацией, они сотрудничают с властями, расследующими мошенничество и сговор, имеющие отношения к допингу в России".
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