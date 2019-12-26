Скончалась Народная артистка СССР Галина Волчек
20:41 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе театра.
"Галина Борисовна скончалась", - сказали в театре. Информация о прощании будет предоставлена позднее.
НОВОСТИ
- 21:35 26.12.2019
- Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год
- 21:00 26.12.2019
- Власти Москвы готовы рассмотреть варианты установки памятника Галине Волчек
- 19:50 26.12.2019
- Информаторы WADA, бежавшие из России, скрываются в США и ждут убежища - СМИ
- 18:30 26.12.2019
- Трамп назвал импичмент аферой "праздных демократов"
- 17:40 26.12.2019
- ВАК нужно вывести из ведения Минобрнауки РФ - глава РАН
- 17:12 26.12.2019
- Американка получила на Рождество 37 кг подарков от Билла Гейтса
- 17:00 26.12.2019
- РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха и выводит из его юрисдикции русские приходы в Африке
- 16:32 26.12.2019
- США не удается реализовать свой сценарий в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа - Лавров
- 16:12 26.12.2019
- Оппозиция в Черногории призвала к блокаде улиц и дорог в знак протеста против законопроекта о свободе вероисповедания
- 16:00 26.12.2019
- В Кемерове установлен всероссийский рекорд по массовому шествию Дедов Морозов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать