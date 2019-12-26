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НОВОСТИ

Скончалась Народная артистка СССР Галина Волчек

20:41 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе театра.

"Галина Борисовна скончалась", - сказали в театре. Информация о прощании будет предоставлена позднее.

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