Скончалась Народная артистка СССР Галина Волчек

20:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народная артистка СССР, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе театра.

"Галина Борисовна скончалась", - сказали в театре. Информация о прощании будет предоставлена позднее.