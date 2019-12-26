Власти Москвы готовы рассмотреть варианты установки памятника Галине Волчек

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы поддержат инициативу об увековечении в столице памяти народной артистки СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек, если такая поступит. Будут рассматриваться все возможные варианты, в частности, установка памятника, сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Галина Волчек умерла в четверг, 26 декабря, в возрасте 86 лет.