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Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год

21:35 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин отдает предпочтение скромному празднованию Нового года в кругу родных и друзей, если ему позволяет рабочий график. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Вы знаете, что он неоднократно справлял Новый Год и по всей географии нашей страны. Я вот помню, первое, что приходит в голову, это когда он в Хабаровске встречал Новый Год. - сказал Песков. - Вот если нет таких деловых поездок, то он всегда предпочитает это делать дома, в кругу родных, друзей. Делает это скромно".

"И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает", - добавил Песков.

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