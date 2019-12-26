Названы дата и место прощания и похорон Галины Волчек
22:30 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая умерла в четверг в возрасте 86 лет, пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС народный артист России Сергей Гармаш.
"Прощание пройдет 29 декабря в театре, похороны - на Новодевичьем кладбище", - сказал Гармаш.
Художественный руководитель "Современника" умерла после болезни. Ранее она была госпитализирована в Боткинскую больницу из-за проблем с легкими.
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