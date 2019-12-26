В ООН ответили на заявление МИД России по поводу невыдачи американских виз

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет внимательно следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским представителям происходит при попустительстве генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Она также обратила внимание на случаи, когда уже работающим в Нью-Йорке российским сотрудникам не продлевают визы. Как подчеркнула Захарова, гарантом соблюдения США обязательств страны пребывания ООН является именно генеральный секретарь организации.

"Генсек сохраняет сильную обеспокоенность задержками в выдаче американских виз представителям РФ и других стран, - сказал собеседник агентства. - Он (Гутерриш - прим. ТАСС) и его сотрудники продолжат внимательно следить за этой темой", - сказал он.