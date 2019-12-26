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Ливийское Правительство национального согласия официально просит Турцию о военной помощи

23:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя Ливии.

По его данным, международно признанное правительство Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары.

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