Ливийское Правительство национального согласия официально просит Турцию о военной помощи

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя Ливии.

По его данным, международно признанное правительство Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары.