Ливийское Правительство национального согласия официально просит Турцию о военной помощи
23:00 26.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии обратилось с официальным запросом к Турции о военной поддержке. Об этом сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на представителя Ливии.
По его данным, международно признанное правительство Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары.
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