Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек
09:00 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жертвами катастрофы самолета казахстанской авиакомпании "Бек эйр" близ Алма-Аты в пятницу стали 12 человек. Об этом сообщил официальный представитель Службы центральных коммуникаций при президенте Казахстана Алибек Абдилов.
По его словам, жертвами трагедии, по предварительным данным, стали 12 человек. Всего на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.
В то же время, по данным акимата (администрации) Алма- Аты, в результате катастрофы погибли 14 человек.
Самолет авиакомпании "Бек эйр", выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением. На борту самолета находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100 ("Фокер-100"). До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа приостановлены, работы авиакомпании временно прекращена. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия.
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