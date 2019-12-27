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Депутат Рады обрадовался Крымскому мосту из-за того, что "Кубань станет ближе"

09:05 27.12.2019 Источник: Известия

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко нашел выгоду для Украины от строительства Крымского моста.

По словам представителя партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», теперь «Кубань станет ближе».

«Позитивное в том, что (президент России Владимир. — Ред.) Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил депутат в видеообращении, размещенном 26 декабря на YouTube.

При этом политик был одет в футболку с надписью Kuban, изображенной в цветах украинского флага.  Известия

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