Депутат Рады обрадовался Крымскому мосту из-за того, что "Кубань станет ближе"
09:05 27.12.2019 Источник: Известия
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко нашел выгоду для Украины от строительства Крымского моста.
По словам представителя партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», теперь «Кубань станет ближе».
«Позитивное в том, что (президент России Владимир. — Ред.) Путин построил нам мост, по которому Кубань будет ближе», — заявил депутат в видеообращении, размещенном 26 декабря на YouTube.
При этом политик был одет в футболку с надписью Kuban, изображенной в цветах украинского флага. Известия
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