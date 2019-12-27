Росстат представил демографический прогноз до 2035 года
09:20 27.12.2019 Источник: РБК
Исходя из оптимистичного прогноза население вырастет до 150 млн. человек. РБК
НОВОСТИ
- 09:32 27.12.2019
- РПЦ разрешила крестить детей с сохранением "иностранного", но православного имени
- 09:05 27.12.2019
- Депутат Рады обрадовался Крымскому мосту из-за того, что "Кубань станет ближе"
- 09:00 27.12.2019
- Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек
- 23:00 26.12.2019
- Ливийское Правительство национального согласия официально просит Турцию о военной помощи
- 22:30 26.12.2019
- Названы дата и место прощания и похорон Галины Волчек
- 22:15 26.12.2019
- В ООН ответили на заявление МИД России по поводу невыдачи американских виз
- 21:35 26.12.2019
- Песков рассказал, как Путин предпочитает встречать Новый год
- 21:00 26.12.2019
- Власти Москвы готовы рассмотреть варианты установки памятника Галине Волчек
- 20:41 26.12.2019
- Скончалась Народная артистка СССР Галина Волчек
- 19:50 26.12.2019
- Информаторы WADA, бежавшие из России, скрываются в США и ждут убежища - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать