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НОВОСТИ

Росстат представил демографический прогноз до 2035 года

09:20 27.12.2019 Источник: РБК

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн. 

Исходя из оптимистичного прогноза население вырастет до 150 млн. человек. РБК

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