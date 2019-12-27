РПЦ разрешила крестить детей с сохранением "иностранного", но православного имени
09:32 27.12.2019 Источник: Известия
Русская правоcлавная церковь исключила ограничения в крещении и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им, но «иностранные» имена. Решение об этом было принято в четверг, 26 декабря, Священным cинодом.
«Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей или имена в иных национальных звучаниях», — записано в журнале заседания cинода.
Отмечается, что под именами «в иных национальных звучаниях» понимаются созвучные имена, например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.
Креcтить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей. При этом РПЦ подтвердила библейcкую традицию права родителей выбора имени для младенца. Известия
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