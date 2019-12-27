Парламент Черногории поддержал закон о свободе вероисповедания

10:00 Источник: Эхо Москвы

Парламент Черногории утвердил закон о свободе вероисповедания.

Дебаты и само голосование проходили на фоне массовых протестов сторонников оппозиции и приверженцев Сербской православной церкви. В Сербской церкви опасаются, что после утверждения закона начнется изъятие ее собственности — с передачей Черногорской «автокефальной» церкви. Эхо Москвы