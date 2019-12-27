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Парламент Черногории поддержал закон о свободе вероисповедания

10:00 27.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Парламент Черногории утвердил закон о свободе вероисповедания.

Дебаты и само голосование проходили на фоне массовых протестов сторонников оппозиции и приверженцев Сербской православной церкви. В Сербской церкви опасаются, что после утверждения закона начнется изъятие ее собственности — с передачей Черногорской «автокефальной» церкви.  Эхо Москвы

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