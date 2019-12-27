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Трамп ищет кандидатов на должность госсекретаря - WP

10:05 27.12.2019 Источник: Газета.Ru

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Информация о том, что госсекретарь хочет баллотироваться в сенат появилась давно. Сам же Помпео неоднократно заявлял, что не собирается принимать участие в выборах, но не исключает такого поворота событий. Источники утверждают, что глава внешнеполитического ведомства пока не принял окончательного решения.

Информаторы газеты добавили, Трамп уже присматривает возможных кандидатов на должность Помпео.

Ранее глава Штатов отмечал, что если возникнет угроза, что республиканцы могут потерять на выборах 2020 года место сенатора от Канзаса, то Помпео может поучаствовать выборах и победит, так как его очень любят в Канзасе. Тем временем сам госсекретарь посылает смешанные сигналы. В этом месяце он начал публиковать в новом аккаунте в Twitter фотографии баннера с сельскохозяйственной землей Канзас, заключает газета.  Газета.Ru

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