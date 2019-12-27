В Крыму считают "завистью" реакцию Вашингтона на Крымский мост
10:32 27.12.2019 Источник: RNS
Вашингтон осуждает успешный запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту «из зависти», заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России», — цитирует Молохова «РИА Новости».
Ранее посольство США на Украине опубликовано в Twitter сообщение, в котором осудило запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. RNS
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