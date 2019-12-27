В Крыму считают "завистью" реакцию Вашингтона на Крымский мост

10:32 Источник: RNS

Вашингтон осуждает успешный запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту «из зависти», заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Другой позиции от США не стоило ожидать. Это объясняется элементарной завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способностью самостоятельно без какой-либо сторонней помощи реализовать столь масштабный проект. Примечательно, что мост был построен даже в условиях санкций, которыми западные страны так стремились сдержать развитие России», — цитирует Молохова «РИА Новости».

Ранее посольство США на Украине опубликовано в Twitter сообщение, в котором осудило запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту. RNS