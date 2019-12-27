ФБК выставил на аукцион рисунок службы судебных приставов чтобы компенсировать затраты на восстановление изъятой техники
10:20 27.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Между тем, сотрудник спецназа Федеральной службы судебных приставов оставил в офисе после обыска рисунок-поздравление с Новым годом. Волков выставил его на аукцион, деньги от которого, по его словам, пойдут на восстановление изъятой техники. Эхо Москвы
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