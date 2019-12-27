В доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было - Департамент по ЧС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никого не было в жилом доме близ Алма-Аты, в который врезался самолет авиакомпании "Бек эйр". Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

"Фюзеляж самолета столкнулся со строящимся жилым домом. В жилом доме никого, к счастью не оказалось. И в настоящее время в самолете никого нет", - сообщил Алибеков.