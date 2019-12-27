Корабли России, Ирана и Китая начали совместные учения в Индийском океане - ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в Индийском океане и Оманском заливе. Как сообщил иранский телеканал "Пресс-ТВ", они продлятся до понедельника.

Как указало иранское агентство Мехр, проведение маневров направлено на "укрепление сотрудничества между странами в области обеспечения безопасности международных торговых маршрутов" в регионе, а также предполагает "обмен опытом в проведении спасательных операций на море".

Россию на маневрах представляет отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и спасательного буксира "Виктор Конецкий". Китай отправил на учения ракетный эсминец.