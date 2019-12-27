0
0
0
НОВОСТИ

Российское приветствие на Курилах возмутило японскую туристку

11:20 27.12.2019 Источник: Газета.Ru

Пожилая японская туристка, побывавшая на Курилах, возмутилась приветствием россиян, которые встречали ее со словами «приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты Yomiuri.

Как отмечается, 80-летняя Айко Ясуду была возмущена такими словами, так как она жила на Итурупе и считала остров «своей родиной».

Подчеркивается, женщина возмущалась каждый раз, когда слышала от японцев, что «здесь кругом живут замечательные люди».

Пенсионерка из Японии призналась, что для нее остается загадкой, почему власти страны разрешают поездки на Курилы, ведь они «не связаны с перспективой возврата островов».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 27.12.2019
Корабли России, Ирана и Китая начали совместные учения в Индийском океане - ТВ
0
53
11:00 27.12.2019
В доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было - Департамент по ЧС
0
63
10:32 27.12.2019
В Крыму считают "завистью" реакцию Вашингтона на Крымский мост
0
111
10:20 27.12.2019
ФБК выставил на аукцион рисунок службы судебных приставов чтобы компенсировать затраты на восстановление изъятой техники
0
125
10:05 27.12.2019
Трамп ищет кандидатов на должность госсекретаря - WP
0
148
10:00 27.12.2019
Парламент Черногории поддержал закон о свободе вероисповедания
0
146
09:32 27.12.2019
РПЦ разрешила крестить детей с сохранением "иностранного", но православного имени
0
191
09:20 27.12.2019
Росстат представил демографический прогноз до 2035 года
0
200
09:05 27.12.2019
Депутат Рады обрадовался Крымскому мосту из-за того, что "Кубань станет ближе"
0
240
09:00 27.12.2019
Жертвами авиакатастрофы в Казахстане стали 12 человек
0
235

Возврат к списку