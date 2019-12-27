Российское приветствие на Курилах возмутило японскую туристку

11:20 Источник: Газета.Ru

Пожилая японская туристка, побывавшая на Курилах, возмутилась приветствием россиян, которые встречали ее со словами «приветствуем вас на нашем острове». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью газеты Yomiuri.

Как отмечается, 80-летняя Айко Ясуду была возмущена такими словами, так как она жила на Итурупе и считала остров «своей родиной».

Подчеркивается, женщина возмущалась каждый раз, когда слышала от японцев, что «здесь кругом живут замечательные люди».

Пенсионерка из Японии призналась, что для нее остается загадкой, почему власти страны разрешают поездки на Курилы, ведь они «не связаны с перспективой возврата островов».

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями. Газета.Ru