0
0
75
НОВОСТИ

Новогодние традиции России предложили внести в список наследия ЮНЕСКО

12:05 27.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме предложили внести новогодние традиции России в список наследия ЮНЕСКО. Депутат Виктор Зубарев направил письмо гендиректору организации Одрэ Азуле с идеей включить российский способ отмечать Новый год в перечень нематериального культурного наследия человечества.

Как передаёт РИА Новости, речь идёт о таких атрибутах праздника, как салат оливье, селёдка под шубой и мимоза, холодец, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», изготовление бумажных снежинок, хороводы вокруг ёлки и многое другое. Зубарев подчеркнул необходимость сохранения этих традиций. По его мнению, они служат гражданской солидарности и гуманизму и объединяют всех жителей России.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 27.12.2019
Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тыс. руб. - Минтруд
0
57
12:20 27.12.2019
Глава РУСАДА Ганус отправил уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении РФ
0
86
12:00 27.12.2019
Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам - Reuters
0
106
11:32 27.12.2019
Китайская Alibaba стала самой дорогой публичной компанией в Азии
0
138
11:20 27.12.2019
Российское приветствие на Курилах возмутило японскую туристку
0
165
11:05 27.12.2019
Корабли России, Ирана и Китая начали совместные учения в Индийском океане - ТВ
0
164
11:00 27.12.2019
В доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было - Департамент по ЧС
0
172
10:32 27.12.2019
В Крыму считают "завистью" реакцию Вашингтона на Крымский мост
0
204
10:20 27.12.2019
ФБК выставил на аукцион рисунок службы судебных приставов чтобы компенсировать затраты на восстановление изъятой техники
0
241
10:05 27.12.2019
Трамп ищет кандидатов на должность госсекретаря - WP
0
232

Возврат к списку