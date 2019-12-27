Новогодние традиции России предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
12:05 27.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили внести новогодние традиции России в список наследия ЮНЕСКО. Депутат Виктор Зубарев направил письмо гендиректору организации Одрэ Азуле с идеей включить российский способ отмечать Новый год в перечень нематериального культурного наследия человечества.
Как передаёт РИА Новости, речь идёт о таких атрибутах праздника, как салат оливье, селёдка под шубой и мимоза, холодец, семейный просмотр фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», изготовление бумажных снежинок, хороводы вокруг ёлки и многое другое. Зубарев подчеркнул необходимость сохранения этих традиций. По его мнению, они служат гражданской солидарности и гуманизму и объединяют всех жителей России. Говорит Москва
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