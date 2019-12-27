Глава РУСАДА Ганус отправил уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом Ганус сообщил ТАСС в пятницу.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA. РУСАДА необходимо было отправить уведомление о несогласии WADA до 30 декабря, которое теперь подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике", - сказал Ганус.