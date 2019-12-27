0
0
49
НОВОСТИ

Глава РУСАДА Ганус отправил уведомление в WADA о несогласии с санкциями в отношении РФ

12:20 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта. Об этом Ганус сообщил ТАСС в пятницу.

Во вторник общее собрание членов РУСАДА (совет учредителей) приняло рекомендацию наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с санкциями WADA. РУСАДА необходимо было отправить уведомление о несогласии WADA до 30 декабря, которое теперь подаст уведомление о споре в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике", - сказал Ганус.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 27.12.2019
Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тыс. руб. - Минтруд
0
57
12:05 27.12.2019
Новогодние традиции России предложили внести в список наследия ЮНЕСКО
0
101
12:00 27.12.2019
Филиппины запретили въезд двум американским сенаторам - Reuters
0
106
11:32 27.12.2019
Китайская Alibaba стала самой дорогой публичной компанией в Азии
0
138
11:20 27.12.2019
Российское приветствие на Курилах возмутило японскую туристку
0
165
11:05 27.12.2019
Корабли России, Ирана и Китая начали совместные учения в Индийском океане - ТВ
0
164
11:00 27.12.2019
В доме, с которым столкнулся самолет в Казахстане, никого не было - Департамент по ЧС
0
172
10:32 27.12.2019
В Крыму считают "завистью" реакцию Вашингтона на Крымский мост
0
204
10:20 27.12.2019
ФБК выставил на аукцион рисунок службы судебных приставов чтобы компенсировать затраты на восстановление изъятой техники
0
241
10:05 27.12.2019
Трамп ищет кандидатов на должность госсекретаря - WP
0
232

Возврат к списку