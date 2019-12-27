Среднегодовой размер пенсии по старости вырос в 2019 году до 15,5 тыс. руб. - Минтруд

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тыс. руб. в 2019 году и составит 15,5 тыс. руб. по итогам года. Об этом говорится в сообщении пресс- службы Минтруда, опубликованном на сайте ведомства.

"По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц - с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.