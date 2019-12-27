РФ и Украина с 1-го января обнуляют взаимные претензии по газу
13:00 27.12.2019 Источник: Эхо Москвы
Россия и Украина с 1-го января обнуляют взаимные претензии по газу. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Он также добавил, что будут сняты аресты с имущества, которые накладывались по судебным искам.
Неделю назад Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Москва и Киев объявили, что договорились об урегулировании юридических разногласий. Эхо Москвы
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