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НОВОСТИ

РФ и Украина с 1-го января обнуляют взаимные претензии по газу

13:00 27.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Россия и Украина с 1-го января обнуляют взаимные претензии по газу. Об этом сообщил глава Минэнерго Александр Новак. Он также добавил, что будут сняты аресты с имущества, которые накладывались по судебным искам.

Неделю назад Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству. Москва и Киев объявили, что договорились об урегулировании юридических разногласий.  Эхо Москвы

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