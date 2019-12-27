Безаварийность — единственное достижение космической отрасли в 2019 году, заявил вице-премьер Борисов

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Вице-премьер Борисов: безаварийность — единственное достижение космической отрасли в 2019 году. По его словам, было много критических высказываний в сторону руководства и отрасли в целом.

«Не секрет, что отрасль находится в непростой ситуации. Среди успехов можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации при запусках», — сказал Юрий Борисов в интервью «России 24».

Вице-премьер добавил, что пусковые программы выполнены чуть более чем на 50%, и причины этому разные. Оказалось сорвано запланированное на этот год обновление военной спутниковой группировки.

В начале года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил президенту о плане на 45 пусков. Сегодня же стало известно, что за год выполнено 25 стартов. Говорит Москва