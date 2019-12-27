В Армению доставлена первая партия российских истребителей СУ-30СМ - Пашинян

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая партия из двух российских многофункциональных истребителей СУ-30СМ, приобретенная Арменией в начале 2019 года, в пятницу приземлилась на одном из аэродромов страны. Об этом сообщил в прямом эфире в "Фейсбуке" премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Наше самое главное приобретение в этом году", - отметил Пашинян, продемонстрировав подписчикам уже доставленные самолеты.

В начале 2019 года армянские власти заявили, что приобрели у российской стороны четыре многофункциональных истребителя СУ-30СМ.