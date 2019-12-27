Фадеев раскритиковал американских полицейских за убийство нескольких сотен человек в год
13:32 27.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава СПЧ раскритиковал американских полицейских за убийство нескольких сотен человек в год: это традиция. По словам Валерия Фадеева, в некоторых западных странах действия правоохранителей приводят к регулярным человеческим жертвам.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека пояснил, что в России такой тенденции нет.
«Я приведу пример политической традиции. Вот в Америке в год полицейские убивают несколько сотен человек, просто подозреваемых, просто человек руки не в тот карман. Просто убивают. Это традиция. И общество признаёт правомерность убийства полицейскими нескольких сот человек. Это по поводу расизма, национализма, когда убивают какого-нибудь полицейские сдуру, какого-нибудь молодого чёрного, — это другой мотив. Когда белого убивают, чёрные не выйдут».
По его словам, российские правоохранители действуют более осознанно.
«У нас, слава богу, другая традиция, и у нас полицейские не палят направо и налево, им в голову это не придёт. У нас даже если из кобуры полицейский вынул пистолет, уже служебное расследование. Эта традиция складывалась десятилетиями. Безусловно, наша традиция лучше американской традиции».
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