Украина начала штрафовать за полеты над Крымом не только РФ
14:00 27.12.2019 Источник: РОСБАЛТ
Государственная авиационная служба выписала первый штраф в отношении иностранной авиакомпании за полет над территорией Крыма.
Как сообщает в Facebook пресс-центр командования воздушных сил ВСУ, в нарушении украинского законодательства обвинили авиакомпанию из Казахстана — «Euro-Asia Air».
Отмечается, что руководство компании уже признало вину за полет 8 августа и выплатила штраф около $5,9 тыс (136 тыс. гривен).
«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», — гласит сообщение ВСУ.
Напомним, что общая сумма штрафов российских авиакомпаний за полеты над Крымом достигла уже примерно $560 млн (13 млрд гривен) с 2015 года, когда Украина прекратила авиасообщение с полуостровом. Росбалт
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