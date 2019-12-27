Украина начала штрафовать за полеты над Крымом не только РФ

14:00 Источник: РОСБАЛТ

Государственная авиационная служба выписала первый штраф в отношении иностранной авиакомпании за полет над территорией Крыма.

Как сообщает в Facebook пресс-центр командования воздушных сил ВСУ, в нарушении украинского законодательства обвинили авиакомпанию из Казахстана — «Euro-Asia Air».

Отмечается, что руководство компании уже признало вину за полет 8 августа и выплатила штраф около $5,9 тыс (136 тыс. гривен).

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», — гласит сообщение ВСУ.

Напомним, что общая сумма штрафов российских авиакомпаний за полеты над Крымом достигла уже примерно $560 млн (13 млрд гривен) с 2015 года, когда Украина прекратила авиасообщение с полуостровом. Росбалт