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Турция может приобрести дополнительную партию С-400

14:12 27.12.2019 Источник: Интерфакс

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассчитывает, что Турция приобретет дополнительную партию систем ПВО С-400 "Триумф".

"Скорее всего, они реализуют свой опцион и продолжат работу с нами. Мы, по крайней мере, надеемся на это", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он подчеркнул, что Турция "последовательно отстаивает свои интересы, несмотря на то, что она страна НАТО".

"Турция выбрала этот комплекс (С-400 - ИФ), потому что он по своим характеристикам сегодня лучший в мире. И вообще российские средства ПВО на голову выше всех мировых конкурентов", - заявил вице-премьер.

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