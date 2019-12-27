Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК, отправленного на Новую Землю
14:32 27.12.2019 Источник: Интерфакс
Глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова направила обращение на имя начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны о необходимости скорейшей госпитализации менеджера проектов Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова в госпиталь Северного флота или госпиталь им. Бурденко для проведения обследования и военно-врачебной экспертизы.
"Я направила ночью обращение по госпитализации. Медицинское заключение врача, профессора, которое мне прислали сотрудники ФБК, свидетельствует о наличии у Шаведдинова заболевания, с которым в армию, безусловно, не призывают", - сказала Мельникова "Интерфаксу".
По словам правозащитницы, если у военкомата возникают сомнения насчет диагноза, они должны отправить призывника на обследование.
"У военных, как я поняла, есть сомнения, якобы эти документы фальшивые. Я посмотрела, нормальная выписка, печать и подпись врача стоит, специализированное медицинское учреждение, известное, крупное. Если есть какие-то сомнения, они должны были положить его на обследование. Шаведдинова ни в первый призыв, ни в этой облаве никто не обследовал", - пояснила она.
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