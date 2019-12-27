Собянин: больница в Коммунарке станет мощнейшим медицинским центром России
13:55 27.12.2019
В Коммунарке завершено строительство первой очереди крупной многопрофильной клинической больницы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в центре, который начали строить в 2017 году, есть все возможности - как диагностические, так и хирургические - для лечения всех видов заболеваний, от сосудистых до онкологических. Центр может стать одним из мощнейший подобных центров в РФ.
«В 10-километровом радиусе от этого центра проживает около 5 млн человек, в том числе около 0,5 млн в Новой Москве, около 0,5 млн в Южном, Северном Бутове, в Южном округе столицы и так далее. Это огромная агломерация, которая, конечно, требует современной медицинской помощи. Мы сегодня запускаем первую главную очередь этого корпуса, который, надеюсь, в течение ближайших месяцев уже начнет принимать пациентов», - сказал градоначальник.
В стационаре медицинского комплекса будет действовать более 1000 коек, в нем будут работать примерно 2000 медиков.
НОВОСТИ
- 14:12 27.12.2019
- Турция может приобрести дополнительную партию С-400
- 13:20 27.12.2019
- В Армению доставлена первая партия российских истребителей СУ-30СМ - Пашинян
- 11:05 27.12.2019
- Корабли России, Ирана и Китая начали совместные учения в Индийском океане - ТВ
- 23:00 26.12.2019
- Ливийское Правительство национального согласия официально просит Турцию о военной помощи
- 17:40 25.12.2019
- Китай испытал баллистическую ракету, способную достать до любой точки США
- 12:32 25.12.2019
- Первую серийную подлодку проекта "Ясень-М" "Новосибирск" спустили на воду в Северодвинске
- 12:00 25.12.2019
- Офицеров-контрактников предлагают лишить права заключать контракты сроком на один год
- 10:20 25.12.2019
- Упавший в Хабаровском крае Су-57 самопроизвольно вошел в спираль - источник
- 22:03 24.12.2019
- РВСН готовятся к проведению летных испытаний ракеты «Сармат» – командующий
- 21:58 24.12.2019
- Алтайская бригада ПВО перевооружена на ракетные комплексы «Бук-М3»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать