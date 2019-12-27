Собянин: больница в Коммунарке станет мощнейшим медицинским центром России

13:55

В Коммунарке завершено строительство первой очереди крупной многопрофильной клинической больницы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в центре, который начали строить в 2017 году, есть все возможности - как диагностические, так и хирургические - для лечения всех видов заболеваний, от сосудистых до онкологических. Центр может стать одним из мощнейший подобных центров в РФ.

«В 10-километровом радиусе от этого центра проживает около 5 млн человек, в том числе около 0,5 млн в Новой Москве, около 0,5 млн в Южном, Северном Бутове, в Южном округе столицы и так далее. Это огромная агломерация, которая, конечно, требует современной медицинской помощи. Мы сегодня запускаем первую главную очередь этого корпуса, который, надеюсь, в течение ближайших месяцев уже начнет принимать пациентов», - сказал градоначальник.

В стационаре медицинского комплекса будет действовать более 1000 коек, в нем будут работать примерно 2000 медиков.