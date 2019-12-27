Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ
15:00 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
31 декабря этого года будет выходным днем в Вооруженных силах России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на завтрашний день, на субботу, с учетом того, что довольно напряженное окончание года и нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год. Итак, 31 декабря является выходным во всех вооруженных силах", - сказал министр на селекторном совещании в пятницу.
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