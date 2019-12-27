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Путин считает, что человек всегда должен сохранять способность удивляться

15:12 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин уверен, что человек не должен терять способность удивляться. Фрагмент комментария главы государства воскресной телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" появился в эфире телеканала "Россия-1" в пятницу.

"Когда человек перестает удивляться, ему пора на кладбище", - сказал Путин.

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