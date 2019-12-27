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Первый ракетный полк "Авангарда" сегодня заступил на боевое дежурство

15:32 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в пятницу утром впервые заступил на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении.

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