Первый ракетный полк "Авангарда" сегодня заступил на боевое дежурство
15:32 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в пятницу утром впервые заступил на боевое дежурство, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о постановке с 10:00 мск 27 декабря 2019 года на боевое дежурство первого ракетного полка, вооруженного новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 16:00 27.12.2019
- МВД предлагает ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
- 15:12 27.12.2019
- Путин считает, что человек всегда должен сохранять способность удивляться
- 15:00 27.12.2019
- Шойгу объявил 31 декабря выходным днем в Вооруженных силах РФ
- 14:32 27.12.2019
- Союз комитетов солдатских матерей просит Минобороны провести обследование сотрудника ФБК, отправленного на Новую Землю
- 14:12 27.12.2019
- Турция может приобрести дополнительную партию С-400
- 14:00 27.12.2019
- Украина начала штрафовать за полеты над Крымом не только РФ
- 13:55 27.12.2019
- Собянин: больница в Коммунарке станет мощнейшим медицинским центром России
- 13:32 27.12.2019
- Фадеев раскритиковал американских полицейских за убийство нескольких сотен человек в год
- 13:20 27.12.2019
- В Армению доставлена первая партия российских истребителей СУ-30СМ - Пашинян
- 13:05 27.12.2019
- Безаварийность — единственное достижение космической отрасли в 2019 году, заявил вице-премьер Борисов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать