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НОВОСТИ

МВД предлагает ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

16:00 27.12.2019 Источник: Эхо Москвы

МВД предлагает ввести уголовное наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирование наркосодержащих растений в интернете. Законопроект размещен на правительственном портале нормативно-правовых актов.

Интересно, что еще в начале этого года МВД вносило другой законопроект, где наказание было административным, и для физических лиц ограничивалось штрафом в 4-5 тысяч рублей. Однако в октябре этого года Владимир Путин поручил правительству ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете.  Эхо Москвы

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