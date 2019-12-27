МВД предлагает ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

16:00 Источник: Эхо Москвы

МВД предлагает ввести уголовное наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков и культивирование наркосодержащих растений в интернете. Законопроект размещен на правительственном портале нормативно-правовых актов.

Интересно, что еще в начале этого года МВД вносило другой законопроект, где наказание было административным, и для физических лиц ограничивалось штрафом в 4-5 тысяч рублей. Однако в октябре этого года Владимир Путин поручил правительству ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете. Эхо Москвы