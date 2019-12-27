ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян
16:12 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии, обвиняемой в убийстве своего отца. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.
"Сотрудники ФСИН только что сняли электронный браслет с ноги Марии. Учетное дело по ней прекращено в инспекции ФСИН", - сказал он.
По словам адвокатов других сестер, с их подзащитных электронные браслеты будут сняты в субботу. Вместе с тем сестрам все так же нельзя общаться друг другом, свидетелями по делу, журналистами.
Накануне источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Генеральная прокуратура нашла нарушения в материалах уголовного дела в отношении сестер Хачатурян и отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу. Адвокаты рассказали ТАСС, что соответствующего официального уведомления из органов следствия им не поступало.
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