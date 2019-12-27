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Глава МИД Украины просил Берлин предоставить военную помощь Киеву, но получил отказ

17:00 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко призвал правительство ФРГ предоставить военную помощь его стране, но получил отказ.

"Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена, - сказал он в опубликованном в пятницу интервью германской медиагруппе RND. - Я надеюсь, что Берлин пересмотрит эту сдержанную позицию и все же решится на то, чтобы усилить оборонные способности Украины".

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