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Пилотов-выпускников предложили вместо армии отправлять на альтернативную службу в авиакомпании

17:12 27.12.2019 Источник: Интерфакс

Минтранс РФ предложил вместо армии отправлять пилотов-выпускников летных училищ на работу в авиакомпании и засчитывать это в качестве альтернативной гражданской службы, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

После закрытия военных кафедр в летных училищах страны их выпускники обязаны проходить службу в армии. Но за год службы теряется квалификация и навыки пилотирования, что усложняет трудоустройство, кроме того, для допуска к полетам приходится повторно проходить медицинское обследование. Часть выпускников после армии вообще не возвращаются в гражданскую авиацию, говорит собеседник, объясняя проблему, на решение которой направлено предложение Минтранса.

"Минтранс считает, что прохождение пилотами-выпускниками альтернативной службы в российских авиакомпаниях, во-первых, позволит сохранить им летные навыки, во-вторых, повысит эффективность расходования бюджетных средств, которые выделяются на их обучение", - говорит источник.

Для реализации предложения нужно внести изменения в закон об альтернативной службе, добавив авиакомпании в перечень организаций, где ее можно проходить.

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