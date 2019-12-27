В Москве украли лимузин Сталина - СМИ
17:40 27.12.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Москве похищен лимузин Сталина. Шестеро неизвестных украли его из гаража на севере столицы. Ущерб оценивается в 2,5 миллиона евро.
Речь идёт о машине ЗИС-115 — уникальном советском лимузине, на котором с 1949 года ездил Иосиф Сталин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что мужчины погрузили автомобиль на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении. Согласно документам, машина принадлежит начальнику службы безопасности украинского миллиардера Руслана Тарпана. Говорит Москва
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