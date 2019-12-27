Мусорный полигон «Каргашино» в Мытищах закрыт

18:40 Источник: НГ-Online

Фото пресс-службы правительства

Московской области

Власти Подмосковья закрыли очередной полигон – «Каргашино» на территории городского округа Мытищи. «Каргашино» эксплуатировался с 1984 года на нем осуществлялось размещение отходов I-IV класса опасности, полигон доставлял жителям дискомфорт, сегодня он закрыт, вы все стали свидетелями этого знаменательного события». Общая площадь участка захоронения отходов – 12,15 га. С начала 2019 года с учетом полигона ТКО «Каргашино» в Мытищах закрыты четыре крупных полигона - в Коломне «Воловичи», Егорьевске «Егорьевский», полигон ТБО «Непейно» в Дмитровском округе.

Объем твердых коммунальных отходов, который ранее возили на закрытый полигон будет перераспределен на вновь вводимые КПО. К примеру, с закрытых полигонов «Каргашино» и «Непейно» твердые коммунальные отходы рекуператор перераспределит на построенный КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин, технический пуск которого произведен недавно. С полигона ТКО «Воловичи» отходы перераспределятся на КПО «Юг» в городском округе Коломна. Весь объем отходов с закрытого полигона «Егорьевский» пойдет на новый КПО «Восток».

«Общая площадь закрытых в этом году мусорных полигонов составляет более 60 га. В целом с начала реформы отрасли обращения с отходами в Подмосковье на конец года количество закрытых полигонов ТБО составило 28 из 39 полигонов ТБО», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. Оставшиеся 11 полигонов будут закрыты к 2021 году, два из которых в следующем году будут модернизированы в современные комплексы по переработке отходов».

Сегодня в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твёрдыми коммунальными отходами, всего будет работать 12 новых современных КПО, по самым современным технологиями уже строятся четыре завода по термической переработке отходов. Также подмосковные жители активно вовлечены в раздельный сбор отходов, благодаря чему более 1 млн. тонн отсортированных отходов не попало в землю, а пошло непосредственно на вторичную переработку.

«Недавно мы произвели технический пуск первой очереди на шестом современном комплексе по переработке отходов (КПО) «Алексинский карьер» в Клину, мощность которого составляет 150 тыс. тонн отходов в год. Ранее мы открыли два новых КПО «ЮГ» в Коломне и «Восток» в Егорьевске, на полную мощность работают КПО в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске. Все это позволило нам закрыть расположенные там старые полигоны, а работа всех этих предприятий, в рамках комплексной системы по обращению отходов, должна довести объём захоронения коммунальных отходов в Московской области всего до 5% от образуемых отходов», - заключил Хромушин.

Георгий Соловьев