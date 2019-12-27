В Южной Осетии решили на новогодние праздники закрыть границу с Грузией
19:13 27.12.2019 Источник: Интерфакс
Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии в рамках усиления мер защиты в преддверии Нового года закрывает единственный пункт пропуска на границе с Грузией.
"С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Карзман". Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме", - говорится в сообщении КГБ, поступившем в "Интерфакс".
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