В Южной Осетии решили на новогодние праздники закрыть границу с Грузией

19:13 Источник: Интерфакс

Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии в рамках усиления мер защиты в преддверии Нового года закрывает единственный пункт пропуска на границе с Грузией.

"С 20:00 30 декабря временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Карзман". Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 утра 3 января в обычном режиме", - говорится в сообщении КГБ, поступившем в "Интерфакс".