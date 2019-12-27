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Украина собирается запустить телеканал на русском языке для жителей Донбасса

19:40 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры Украины в феврале запустит в эфир русскоязычный телеканал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил в пятницу заместитель министра молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

По его словам, на первом этапе канал будет совмещать функции развлекательного и информационного вещания. Это будут "лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием", пообещал замглавы Минкульта.

По его словам, правительство сейчас работает над концепцией информационного вещания государственного русскоязычного телеканала - "стратегическим пакетом посланий" для жителей Донбасса. Максимчук утверждает, что позиция канала по отношению к событиям на Украине будет "незаангажированной" и "честной".

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