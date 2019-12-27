"Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года - Новак

20:30 Источник: Интерфакс

"Газпром" до конца 2020 года запустит в эксплуатацию газопровод "Северный поток 2", заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, - это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке" (судно академик "Черский" - ИФ). По словам министра, допподготовка, дооборудование судна займет "некоторое время".