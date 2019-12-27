СК России завершил расследование дела в отношении Майкла Калви

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Расследование уголовного дела закончено", - сообщили в фонде.

Также в пресс-службе добавили, что следствие отказалось от квалификации по части 4 статьи 159 УК РФ, что фактически разрушило изначальную логику уголовного преследования. Теперь, по мнению представителей фонда, следствие намеревается предложить суду версию о незаконном кредитовании, оценивая бизнес риски с уголовной точки зрения. "В фонде назвали данную версию "абсурдной" и пояснили, что кредит возвращен в большем размере, чем был выдан, что установила независимая экспертиза, назначенная судом по уголовному делу.