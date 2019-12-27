0
0
0
НОВОСТИ

Америка предложила компаниям прекратить работы по прокладке СП-2 до 20 января

21:30 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компании-подрядчики "Северного потока - 2" могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года - в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Госдепартаментом США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.

"Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", - отмечается в документе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:00 27.12.2019
СК России завершил расследование дела в отношении Майкла Калви
0
139
20:30 27.12.2019
"Северный поток-2" будет запущен до конца 2020 года - Новак
0
182
19:40 27.12.2019
Украина собирается запустить телеканал на русском языке для жителей Донбасса
0
206
19:13 27.12.2019
В Южной Осетии решили на новогодние праздники закрыть границу с Грузией
0
230
18:40 27.12.2019
Мусорный полигон «Каргашино» в Мытищах закрыт
0
232
17:40 27.12.2019
В Москве украли лимузин Сталина - СМИ
0
303
17:12 27.12.2019
Пилотов-выпускников предложили вместо армии отправлять на альтернативную службу в авиакомпании
0
372
17:00 27.12.2019
Глава МИД Украины просил Берлин предоставить военную помощь Киеву, но получил отказ
0
400
16:32 27.12.2019
Турция закрыла для судоходства пролив Босфор
0
491
16:12 27.12.2019
ФСИН сняла электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян
0
342

Возврат к списку