Америка предложила компаниям прекратить работы по прокладке СП-2 до 20 января
21:30 27.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компании-подрядчики "Северного потока - 2" могут избежать американских санкций, если прекратят работы до 20 января 2020 года - в течение 30 дней с момента подписания президентом США Дональдом Трампом положений бюджета, вводящих санкции в отношении российских газопроводов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу Госдепартаментом США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер.
"Соединенные Штаты введут санкции, если связанные со строительством компании немедленно не продемонстрируют свои намерения прекратить работы. Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в проекте "Северный поток - 2", должна внимательно изучить, что это означает для ее деятельности", - отмечается в документе.
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