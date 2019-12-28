Президент Чехии допустил отмену визита в Москву на День Победы
08:30 28.12.2019 Источник: Известия
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году. Об этом чешский лидер рассказал 27 декабря изданию Parlamentnilisty.
Таким образом Земан отреагировал на заявление российского МИДа, который осудил принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв «вторжения и последующей оккупации Чехословакии советскими войсками».
Российское ведомство выразило разочарование, так как в 1993 году страны условились «провести черту под тоталитарным прошлым», пишет ТАСС. Земан же счел это наглостью.
«Некоторое время назад я принял приглашение президента (России Владимира. — Ред.) Путина принять участие в празднованиях 75-летия победы, а сейчас размышляю о том, ехать ли туда вообще», — заявил чешский лидер.
По его словам, если он и поедет, то задаст россиянам вопрос о том, возможно ли, чтобы они «перелистнули страницу истории и перестали вспоминать о победе в войне». Известия
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