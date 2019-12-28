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В Минобороны заявили об ожидающейся информационной атаке по дискредитации ВС РФ

08:40 28.12.2019 Источник: Эхо Москвы

Минобороны в ближайшее время ожидает информационную атаку по дискредитации Вооруженных сил России. Ее готовят иностранные государства, сказал в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов

По его словам, есть достоверная информация о том, что ведется скоординированная работа через конкретные СМИ. Информационное давление будет направлено против военного руководства всех уровней — от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства. Атака также может коснуться российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов. Цаликов отметил, что цель этих действий — подрыв уверенности российского общества в боеготовности и боеспособности армии, дискредитация работы по ее укреплению. Замминистра подчеркнул, что военное ведомство собирается ответить на такие «грязные методы» «честной и открытой работой». Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны по отражению информационной атаки.  Эхо Москвы

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