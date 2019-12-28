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Топ-менеджеры "Нафтогаза" получат многомиллионную премию "за победу" над "Газпромом" - СМИ

08:50 28.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко получат еще $25,6 млн премий "за победу" над "Газпромом".

В пятницу "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, что, как пишет украинское издание "Страна", автоматически сулит Коболеву и Витренко многомиллионную премию. Как известно, за победу в Стокгольмском суде им уже была выплачена премия в размере $20,7 млн с учетом налогов. Из них Коболев получил $7,9 млн, а Витренко - $6 млн. Эти деньги, как утверждает издание, топ-менеджеры отправили в США и Лихтенштейн родственникам. Оставшуюся часть премии, как пишет "Страна", - около $25,6 млн - им должны были выплатить "исключительно при условии успешного взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша", что накануне и произошло.

"Нафтогаз" подтвердил в пятницу получение от "Газпрома" платежа на сумму в $2,9 млрд.

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